Spiele, die man in Spielen spielen kann

Platz 2: Mesal Gear Solid (Ape Escape 3)

Ape Escape 3 – was für ein fantastischer “Affenfangsimulator”! Dieses Spiel wird noch bizarrer, wenn ihr es durchspielt und ein wenig In-Game-Währung ausgebt. Dann nämlich entfaltet sich die volle Pracht von Mesal Gear Solid. Dabei handelt es sich nicht einfach um ein Müllminispiel, in dem ihr ein bisschen herumschleicht. Nein, es handelt sich um eine vollwertige Parodie auf Konamis Metal Gear Solid inklusive Affen-Bikini-Poster, in dem ihr taktisch vorgehen müsst und Gegner mit einer Bananenpistole kurzzeitig außer Gefecht setzt.