Platz 3: Super Hang-On, Virtua Fighter und Co. (Yakuza 6: Das Lied des Lebens)

Die Yakuza-Reihe gibt es nicht ohne Referenzen an die gute alte Automatenzeit von Sega. Nahezu perfekt sind legendäre Titel wie Super Hang-On, Out Run oder Virtua Fighter integriert: Besucht Kiryu Kazuma die Spielhalle Club Sega, die es übrigens wirklich gibt, so kann er dort seinen Retrogelüsten frönen. Nur etwas Kleingeld sollte der Ex-Yakuza in der Hosentasche haben, sonst bleibt der Bildschirm schwarz – in der Arcade wird nur gegen Bezahlung gezockt!