Platz 1: Maniac Mansion (Day of the Tentacle)

Was macht man, um ein Meisterwerk zu veredeln? Man versteckt darin einfach das vorangegangene Meisterwerk und lässt es auf die Fans los. Eines der wohl schönsten Easter-Eggs ist das vollständige Maniac Mansion, das ihr an einem Computer im Nachfolger Day of the Tentacle finden und spielen könnt. Damit bekommt ihr zwei erstklassige Ausnahme-Adventures zum Preis von einem. So schön kann Fanservice sein.

