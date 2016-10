Als Call of Duty 2003 erschien, mischte es umgehend im Genre ganz oben mit. Aus dem Zweikampf zwischen Medal of Honor und Battlefield war ein Dreikampf geworden. 13 Jahre später ist Activisions Shooter-Reihe eine der erfolgreichsten Marken, die es in der Unterhaltungsbranche gibt. Feuer frei für die zehn besten Call-of-Duty-Titel!

Top 10 - Call of Duty Spiele Seit 2003 schickt euch Activision auf die verschiedensten Kriegsschauplätze. Doch welches Call of Duty ist das beste? Wir sagen es euch.

Platz 10: Call of Duty 2

Im Vorfeld der Entwicklung von Call of Duty 2 scheint Infinity Ward das eine oder andere Mal den Kriegsfilm „Duell – Enemy at the Gates“ geschaut zu haben. Einige Szenen aus dem Film fanden deutlich erkennbar ihren Weg in die Stalingrad-Missionen, die ihr als russischer Soldat Vasili Ivanovich Koslov erlebt. Im Laufe der spannenden Kampagne schlüpft ihr noch in die Rolle von drei anderen Soldaten und kämpft an verschiedenen Fronten in Frankreich, Libyen, Tunesien und Deutschland.