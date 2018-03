So schön kann zocken aussehen

Platz 2: Metro: Exodus

Bei seiner Ankündigung auf der letzten E3 sah Metro: Exodus so gigantisch gut aus, dass viele in unserer Redaktion skeptisch waren, das finale Spiel könne an diese Qualität heranreichen. „Target Render“ lautete damals das Stichwort. Oder vielmehr Unwort. Egal. Entwickler 4A Games hat bereits mit den beiden Vorgängern der Metro-Serie bewiesen, dass sie geniale Grafik einfach können. Metro: Exodus wird garantiert verdammt gut aussehen – dessen sind wir uns sicher.