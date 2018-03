Platz 3: Far Cry 5

Die Vorgänger Far Cry 4 und Far Cry Primal sehen auch heute noch verdammt gut aus, Far Cry 5 dürfte aber nochmal eine Schippe drauflegen. Der Bundesstaat Montana, in dem das Spiel stattfindet, trägt nicht umsonst Spitznamen wie „Big Sky Country“, „Land of the Shining Mountains“, „Last Best Place“ oder „Treasure State“. Diese Namen sind Programm: Endlose Weiten, Wälder und Berge, atemberaubende Landschaft und malerische Seen – das wird eine Augenweide.