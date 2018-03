Platz 5: Witchfire

Der erste Trailer zu Witchfire führte zunächst bewusst in die Irre: „Von den Machern von The Vanishing of Ethan Carter“, war dort zunächst zu lesen, und in der Tat erinnert der neue Titel von The Astronauts auf den ersten Blick an den verträumt-melancholischen (und verdammt gut aussehenden) Walking Simulator. Doch dann auf einmal knallt es so richtig, denn: „Auch von den Machern von Painkiller und Bulletstorm.“ Witchfire wird laute, explosive Shooter-Action. In fetter Grafik. Hell yeah!