Platz 6: The Crew 2

Und noch einmal: Ubisoft, Open World, geile Grafik. In The Crew 2 seid ihr nicht bloß auf zwei bis vier Rädern unterwegs, wie man es von Rennspielen gewohnt ist, sondern auch per Flugzeug oder Speedboat. So könnt ihr euch die wunderschöne Spielwelt aus jeder möglichen Perspektive anschauen – aus der Luft, vom Boden und überall dazwischen - und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Wenn man bei der halsbrecherischen Geschwindigkeit überhaupt die Gelegenheit dazu findet …