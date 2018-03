Platz 9: Detroit: Become Human

Das neue Spiel von Quantic Dream spielt in einer nahen Zukunft, in der Androiden kurz davor stehen, die womöglich besseren Menschen zu werden – mit all den damit verbundenen ethischen und psychologischen Fragen. Ein solch persönliches Spiele-Drama verlangt natürlich nach den realistischsten Gesichtsanimationen und Motion-Capturing-Aufnahmen, die derzeit möglich sind. Mit Heavy Rain haben die Entwickler schon damals auf der PS3 neue Maßstäbe gesetzt. Nun wollen wir mal sehen, was sie aus der PS4 herausholen.