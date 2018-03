Das Auge spielt mit, sagt der Volksmund. So ähnlich zumindest. Fakt ist jedenfalls: Auch wenn das Gameplay immer im Vordergrund stehen sollte, wollen wir Spiele, die schön, spektakulär, einfach: geil aussehen. Nicht zuletzt dank der neuen Hardware-Upgrades PS4 Pro und Xbox One X kommen 2018 einige Games auf uns zu, die besser aussehen, als Spiele es je taten. Wir haben für euch 10 potenzielle Grafik-Kracher rausgesucht, die dieses Jahr ordentlich knallen werden.

Platz 10: The Last of Us Part 2

Von The Last of Us Part 2 war zwar bis auf zwei aufsehenerregende Trailer noch nicht viel zu sehen, aber dass kaum ein Entwickler das Thema „geile Grafik“ so draufhat wie Naughty Dog, ist hinlänglich bekannt. Uncharted 4 ist vermutlich immer noch das bestaussehende PS4-Spiel, das es gibt, und The Last of Us 2 dürfte womöglich die Messlatte noch höher schrauben. Wir sind gespannt.