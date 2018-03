Platz 3: Red XIII – Final Fantasy VII

Was macht Katzen eigentlich so machthungrig? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat Shin-Ra in Final Fantasy VII an Red XIII aka. Nanaki herumgeforscht. Naiverweise wurde er von Cloud und seiner Truppe befreit, weswegen er sie fortan im Kampf tatkräftig unterstützt. Da stimmt doch etwas nicht. Irgendwas muss das verschlagene Vieh doch vorhaben. Vielleicht bestätigt auch einfach die Ausnahme die Regel. Jedenfalls zählt Nanaki zu den verlässlicheren Vertretern seiner Art.