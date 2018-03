Sie wollen die Weltherrschaft – aber sind doch so süüüß!

Top 10: Katzen in Videospielen

Platz 5: Miezrichter – Splatoon 1 & 2

Wieder eine Katze in einer Machtposition: Der Miezrichter aus Splatoon 1 & 2 entscheidet am Ende jedes Matches über Sieg und Niederlage. Wenn der fette Kater euch nicht mit Tipps oder neuen Items versorgt, schläft er die ganze Zeit. Seit der Fortsetzung gibt es sogar eine Miniaturausgabe des Miezrichters. Sie haben also die Technologie des Klonens gemeistert ... Aber er ist doch sooo süß!