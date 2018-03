Sie wollen die Weltherrschaft – aber sind doch so süüüß!

Top 10: Katzen in Videospielen

Platz 6: Khajiit – The Elder Scrolls

Verschlagen und hinterhältig. Das trifft auf Katzen im Allgemeinen, aber auch auf die Khajiit in der Elder-Scrolls-Reihe zu – zumindest dem Klischee nach. Egal ob in Cyrodiil oder Himmelsrand, dort haben die humanoiden Miezen einen ähnlichen Ruf wie Mexikaner in Donald Trumps Oberstübchen: Alles Diebe und Verbrecher, die sind ständig high auf Skooma und dealen mit Mondzucker, denen sollte man nicht trauen! Und dieser schreckliche Akzent erst!