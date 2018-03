Sie wollen die Weltherrschaft – aber sind doch so süüüß!

Top 10: Katzen in Videospielen

Platz 7: Nibbles – The Witcher 3

In The Witcher 3 trefft ihr Nibbles, wenn ihr zum ersten Mal Oxenfurt besucht. Die berühmte Katze, die nicht nur von Geralt innig geliebt wird, hat sich schnell zu einem Liebling der Fans entwickelt. Im Gegensatz zu allen anderen Katzen fürchtet Nibbles den Hexer nicht, sondern blickt ihn eine ganze Weile unbeeindruckt an. Fortan trefft ihr das unerschrockene Kätzchen im Verlauf eures Abenteuers immer wieder. Ob das Teil eines größeren Plans zur Überwachung von Geralt ist?