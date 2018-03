Platz 2: Sphinkter-Türen (Prey)

“Hey, Hinterpforte ist total doppeldeutig, versteht ihr? ‘Hinterpforte’, hihi!” Das haben sich ein paar Komiker bestimmt bei der Entwicklung von Prey gedacht. “Genial!”, muss ein Entscheider erwidert haben, denn anders können wir uns nicht erklären, wie die sogenannten Sphinkter-Türen einem Arschlo... also einem, ihr wisst schon, Anus so verblüffend ähnlich sehen. Passenderweise gibt es aber auch einer Vagina nachempfundene Türen. Auch die Vorbilder sind im echten Leben als Aus- oder - je nach Situation - auch Eingänge bekannt. Denkt mal drüber nach! Wie dem auch sei, die Sphinkter-Türen werden so garantiert in die Annalen der Geschichte eingehen… hihi!