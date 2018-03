Platz 5: Gemälde von Ariamis (Dark Souls)

Eine Tür der anderen Art erwartet die Krieger in Dark Souls. In einer großen Halle legt ihr euch zunächst mit Dolch werfenden Rittern an, bevor ihr ein riesiges Gemälde an der Wand entdeckt. Wollt ihr das untersuchen? Natürlich! Denn durch das Bild gelangt ihr in die winterliche Welt von Ariamis. Dort erwarten euch selbstverständlich weitere bockschwere Herausforderungen. In diesem Fall lohnt es sich also, mal kein Kunstbanause zu sein und die Schönheit der Malerei zu würdigen.