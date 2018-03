Platz 8: Curse-Room-Türen (Binding of Isaac)

Diese Pforte gibt es nur echt mit 32 Zähnen: Die Türen in einen Curse-Room in The Binding of Isaac stehen zwar so sperrangelweit offen wie ein Mund beim Zahnarzt, doch ob ihr hindurchlauft, solltet ihr wohl überlegen, denn sie verlangen einen Blutzoll von Isaac sowohl beim Betreten, als auch beim Verlassen. Manchmal erhaltet ihr nützliche Items, manchmal warten aber nur Spinnen auf euch, ein Glücksspiel also, das gerade Anfänger gerne in die Falle lockt.