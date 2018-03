Platz 1: Das Eingangsportal (Resident Evil)

Kein anderes Spiel stellt Türen so in den Vordergrund wie die ersten Resident-Evil-Teile. Getarnte Ladebildschirme, die aber vor allem die Spannung auf das steigern, was sich dahinter befinden könnte, manchmal sogar mit sich ankündigenden Zombies. Wir sprechen aber von einer ganz besonderen Tür, dem Eingang des Herrenhauses. Öffnet ihr sie, nachdem ihr das Spiel gestartet habt, erwartet euch eine untote, blutrünstige Überraschung. Also merkt euch: Manche Türen bleiben lieber verschlossen.

