Das Jahr 2016 bot Spiele-Fans eine ganze Menge Unterhaltung. Doch auch wenn man nicht den Luxus genießt, mehrere Konsolen zu besitzen, brauchte man nicht neidisch auf die Konkurrenz zu schauen: Für jede Plattform wurden in diesem Jahr hochwertige Exklusivtitel veröffentlicht, um die jeweils eigene Anhängerschaft zufriedenzustellen. Da wir Listen so sehr lieben, küren wir an dieser Stelle die besten Exklusivtitel des Jahres. Was denkt ihr? Microsoft, Sony oder Nintendo: Wer hatte 2016 die besten Spiele?

Top 10 - Exklusivspiele 2016 Es ist immer schön, etwas exklusiv zu haben. Welches Spiel in dieser mondänen Liste räumt den ersten Platz ab?

Platz 10: Pokémon Tekken (Wii U)

Der eine oder andere kratzte sich ungläubig am Kopf, als die Meldung kam, dass die Tekken-Macher an einem Beat-'em-up-Ableger arbeiteten, der in der Welt der Pokémon angesiedelt ist. Pokémon Tekken war anfänglich nur für die Arcade-Hallen geplant, Bandai Namco und Nintendo holten jedoch recht schnell noch die Wii U mit ins Boot der Vertriebsplattformen. Bei dem Crossover ist ein spaßiger Prügler herausgekommen, der die Pokémon-Kämpfe so spektakulär wie noch nie inszeniert.