Ihr ladet euch monatlich schön brav eure PlayStation-Plus-Spiele herunter, kommt aber kaum mit dem Zocken hinterher? Jetzt, im ruhigen Sommerloch, wo es uns gewöhnlich nach Neuerscheinungen dürstet, ist die perfekte Zeit, um diese Highlights, die auf eurer Konsole lagern, endlich nachzuholen!

Top 10 - PS-Plus Nachholbedarf Es ist da, das gefürchtete Sommerloch: Zeit, einige Perlen aus der PlayStation-Plus-Bibliothek nachzuholen.

Platz 10: Heavy Rain

Heavy Rain war vor einigen Jahren Vorreiter für das gesamte Genre der interaktiven (Spiel-)Filme. Ohne Heavy Rain würde es heute weder die Spiele von Telltale geben noch Titel wie Life is Strange oder Until Dawn. Auch wenn die Thrillergeschichte über einen Vater auf der Jagd nach einem Serienkiller gegen Ende mehr Schlenker machte, als viele Spieler bereit waren mitzugehen, faszinierte sie durch ihre authentischen Figuren und eine atemlose Spannung. Wer gerade mit dem aktuellen Quantic-Dream-Spiel Detroit: Become Human durch ist oder sich auf dieses einstimmen möchte, kommt um Heavy Rain nicht herum.