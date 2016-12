Jedes Jahr erwarten uns nicht nur Blockbuster, sondern auch allerlei heiße Babes, die es auf dem Bildschirm zu bewundern gibt. Dank der aktuellen Konsolen- und PC-Generation wirken die weiblichen Gestalten in diesem Jahr so heiß wie noch nie. Wir blicken auf das Spielejahr 2016 zurück und präsentieren euch die zehn Schönheiten, die uns am meisten das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. Lehnt euch zurück und genießt den Rückblick.

Platz 10: R. Mika (Street Fighter V)

Rainbow Mika aus Street Fighter V überzeugt in diesem Jahr nicht nur durch ihre knallharten Wrestlingmoves und ihre Beweglichkeit, sondern auch durch ihre freizügige Optik. Die junge japanische Profi-Wrestlerin stellt ihren durchtrainierten und wohlgeformten Körper eindrucksvoll zur Schau. Mit ihren langen, blonden Haaren und ihren (wenn auch unrealistischen) Körpermaßen avancierte sie zu einer Kämpferin, die so sexy ist, dass man sie nur ungern verprügeln möchte.