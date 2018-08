Secret of Mana hat 25 Jahre auf dem Buckel. Mit diesen Konkurrenten streitet sich der Klassiker um den Titel “Bestes SNES-Rollenspiel.” Die folgenden 10 Pixel-RPGs sollte jeder von euch schon einmal gespielt haben.

Platz 10: Illusion of Time

Bei lllusion of Time handelt es sich um ein Action-Adventure mit Rollenspieleinflüssen, wodurch es trotz seines Alters von 25 Jahren entfernt an Titel wie The Legend of Zelda, Secret of Mana oder Terranigma erinnert. Das Besondere an Illusion of Time ist die Kameraperspektive, die von isometrisch zu einer fast reinen Seitenansicht gewechselt werden kann. Hinzu kommt, dass eure Charaktere nur aufsteigen, wenn ihr einen Bereich komplett von Gegnern befreit. Wer schlampig spielt, wird bald dafür bestraft. Der interessante Mix aus Mittelalterszenario und übernatürlichen Psychokräften ist einzigartig und tröstet etwas über den streng linearen Ablauf von Illusion of Time hinweg.