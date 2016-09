Anlässlich des Talk Like a Pirate Days am 19. September sagen wir „Leinen los!“ und begeben uns auf Schatzsuche, um die zehn grrrroßartigsten Videospiele vom Grund des Meeres zu bergen, von denen echte Freibeuter sich schon seit Generationen erzählen. Unser Abenteuer führt uns über dänische Pirateninseln und vorbei an Eilanden mit dreiköpfigen Affen. Ganz ohne Seemannsgarn!

Top 10 - Piratenspiele Am 19. September ist Talk Like a Pirate Day. Zeit, die zehn grrrrandiosesten Piratenspiele der Sieben Weltmeere ausfindig zu machen.

Platz 10: LEGO Pirates of the Caribbean

Welcher durchgeknallte Piratenkapitän könnte besser zum Slapstick-Humor der LEGO-Spiele passen als der stets blaue Jack Sparrow? LEGO Pirates of the Caribbean ist ein weiterer solider Eintrag in der Spielehistorie von TT-Games. Ähnlich wie bei LEGO Jurassic World werden in der dänischen Klötzchenversion der Karibik alle vier Filme abgehandelt. Beeindruckend ist auch immer wieder, wie es die LEGO-Spiele schaffen, die dramatischeren Momente der Filmvorbilder durch den Kakao zu ziehen. Wer mit der Art von Humor nichts anfangen kann, wird diese Gewässer auch in LEGO Pirates of the Caribbean nicht befahren. Für alle anderen gilt: Voll Fahrt voraus!