Auf der E3 werden die Spiele angekündigt, auf der gamescom werden sie gezeigt - diese ungeschriebene Regel galt seit Jahrzehnten. Doch 2017 ist alles anders! Wir waren selbst überrascht, wie viele Spiele dieses Jahr in Köln neu angekündigt wurden - und was für Hochkaräter darunter sind!

Platz 10: Planet der Affen: Last Frontier

Mit dieser Ankündigung hatte wohl niemand gerechnet. Planet der Affen: Last Frontier spielt zwischen den letzten beiden Kinofilmen Planet der Affen: Revolution und Survival und wird von The Imaginarium Studios entwickelt. Kennt ihr nicht? Das ist die Firma von Cesar- und Gollum-Darsteller Andy Serkis höchst persönlich. Entsprechend fantastisch sehen die Grafik und vor allem das Motion Capturing aus. Das “Spiel” verdient seine Bezeichnung vorerst nur in Anführungszeichen, denn von dem was wir bislang gesehen haben, handelt es sich bei Last Frontier um einen interaktiven Film, mit noch weniger Interaktion als in den Telltale-Spielen, dafür aber mit mehr Entscheidungen - versprechen die Entwickler.