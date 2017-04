Top 10: Die größten Nervensägen in Spielen

Sympathische Typen, mit denen sich jeder identifizieren kann, die ihre charmanten Eigenheiten haben und mit denen man gerne befreundet wäre, wenn es sie denn gäbe – all das sind diese „Helden“ nicht! Für jeden herausragenden Charakter wird auch ein Schatten geboren, ein Videospiel mit einer absoluten Nervensäge als Protagonist, die nicht gerade wegen ihrer vorteilhaften Charakterzüge lange im Gedächtnis bleiben.

Platz 10: Sonic – Sonic the Hedgehog

Abgedroschene Sprüche und eine an Arroganz grenzende Coolness mögen in Zeiten von Boybands und Jeansjacken noch erträglich gewesen sein. Heute ruft der blaue Igel mit seinem übertriebenen Gehabe nur noch Kopfschütteln hervor. Die hochgezogene Augenbraue, das belehrende Fingerwackeln. Ganz ehrlich, eigentlich würden wir im echten Leben nichts mit Sonic zu tun haben wollen. Trotzdem hat er es geschafft, über eine lange Zeit durch gute Spiele zu unterhalten – Charakterschwächen hin oder her.