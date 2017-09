Wenn Beuteltiere mit Götterschlächtern und top gestylten Supersoldaten in einem Atemzug genannt werden, kann nur von einem die Rede sein: Von den ikonischsten Charakteren, die sich auf Sonys PlayStation-Konsolen zu Hause fühlen. Meine Damen und Herren, diese zehn Figuren geben Sonys Konsole ihr Gesicht.

Platz 10: Crash Bandicoot

Es war einmal in einer Zeit, da brauchte jedes Entwicklerstudio, das etwas auf sich hielt ein Maskottchen. Die einen hatten einen dickbäuchigen Klempner, die anderen einen rasenden Igel. Da musste also auch für Sony ein putziges Gesicht her. Crash in ist ein genetisch fortgeschrittenes “Eastern Barred Bandicoot”, das auf der N.-Sanity-Insel lebt. Auch wenn der Nasenbeutler zwischenzeitlich mit anderen Konsolen fremdgegangen ist, wird er doch hauptsächlich mit der PlayStation in Verbindung gebracht.