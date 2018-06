Microsoft überraschte die Spielewelt auf seiner E3-Pressekonferenz mit einem regelrechten Dauerfeuer aus Ankündigungen und Weltpremieren. Wir haben aus der Fülle die besten zehn Games ausgewählt, auf die sich Xbox-One-Spieler schon jetzt mächtig freuen dürfen.

Platz 10: Tomb Raider

Lara Croft musste auch auf der diesjährigen E3 ordentlich einstecken, doch inzwischen ist die junge Archäologin abgehärtet und um einiges erfahrener als noch in den beiden ersten Reboot-Teilen. In den neuen Gameplay-Szenen von Shadow of the Tomb Raider demonstriert sie vor allem ihre Stealth-Fähigkeiten. So schleicht und meuchelt die getarnte Lara ganze Lager ihrer Feinde, darunter auch wieder die Trinity-Organisation, um die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten. Am 14. September 2018 startet das Dschungel-Abenteuer.