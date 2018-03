Platz 3: Kantai Collection

Preisfrage: Von welcher historischen Epoche hat man als Deutscher oder Japaner besser keine abstrusen Fetisch-Sex-Fantasien? Bingo! Zweiter Weltkrieg. Erst recht, wenn man das Spiel aufseiten der Deutschen und Japaner spielt. Und gegen die Alliierten kämpft. In der Rolle von Schlachtschiffen. Die nicht als Schlachtschiffe erscheinen, sondern in Form von sexy Manga-Mädels. Moment mal, WAS war das?! Ja, ihr habt richtig gehört. In dem Spiel, zu dem es mittlerweile auch eine Anime-Serie gibt, verkörpert ihr junge Frauen in kurzen Röckchen, denen Flakgeschütze auf dem Rücken montiert sind und Luftabwehrraketen an den Armen. Und die damit im Pazifikkrieg gegen die USA kämpfen. Als menschgewordene Kriegsschiffe, die reden können und hin und wieder die Schlüpfer zeigen. Das Spiel ist übrigens eine Art Schiffeversenken als Sammelkartenspiel, aber vermutlich interessiert euch das weniger.