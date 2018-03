Platz 4: Senran Kagura Refure

Über Senran Kagura Refure ist bislang kaum etwas bekannt, bis auf diese eine Sache, die allein dem Spiel schon seinen Platz in dieser Top 10 garantiert: Hier geht es nämlich darum, die Brüste von Frauen zu kneten. Und das absolut gefühlsecht, dank HD-Rumble-Controller der Switch. Über exakte Vibrationen im Inneren des Controllers soll dem Spieler glaubhaft das Gefühl vermittelt werden, er halte gerade die Brüste einer Frau in Händen. Damit sich das Begrabschen auch realistisch anfühlt, haben die Entwickler sogar mit Wackelpudding und Wasserbomben experimentiert, um die Haptik so authentisch wie möglich im Spiel abzubilden. Ein Hoch auf die moderne Wissenschaft!