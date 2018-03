Platz 6: Rinse and Repeat

Zeit für etwas Gleichberechtigung! Nach den vielen halbnackten Frauen in dieser Top 10 gibt es nun: komplett nackte Männer! Beim Duschen! Im Grunde ist damit schon alles über Rinse and Repeat gesagt. Ihr betrachtet nackte Männer beim Duschen, massiert ihre Rücken und andere Körperteile und beobachtet, wie das Wasser die gestählten Körper hinab perlt. Der Entwickler (der davor übrigens ein Spiel gemacht hat, in dem man Sex mit Autos hat) will sein Spiel allerdings als gesellschaftlichen Kommentar verstanden wissen: Ältere Männer verstehen demzufolge die öffentliche Dusche als Ort der Begegnung wie in der Tradition des türkischen Bades. Jüngere Männer hingegen sähen darin häufig einen Ort der Gefahr, der einen nackt und schutzlos der Willkür und Gewalt anderer ausliefert – Stichwort Knastseife. Was auch immer man letztlich da hinein interpretiert, um sich zu rechtfertigen - am Ende geht es einfach darum, dass jemand ruft: „Hey, mein Freund, ich brauche mal Hilfe bei meinem Arsch!“ Na dann …