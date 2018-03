Platz 9: Senran Kagura: Peach Beach Splash

Ganz neu auf dem Markt ist Senran Kagura: Peach Beach Splash – wenn man so will eine Art Splatoon, nur eben mit halbnackten Mädels und Wasserpistolen. In den Dialogen wird daher auch so ziemlich jeder vorstellbare schlüpfrige Kalauer mit den Worten „feucht“, „spritzen“ und „nass machen“ gnadenlos bedient. Ähm, wie bitte? Dialoge? Ja, es gibt tatsächlich eine Story. Die dreht sich um ein alljährliches Wasserpistolen-Spritzturnier. Kostprobe aus einer der Zwischensequenzen: Als eines der Mädels jammert, sie täte sich schwer mit dem andauernden Nachladen der Wasserpistolen, merkt eine andere an, der Handgriff sei ganz ähnlich, als knete man sich die Brüste. Woraufhin das gesamt Team sofort zu trainieren beginnt, indem sie sich … äh, ja genau, gegenseitig die Brüste kneten. Halleluja …