„Einfach fahren“ könnt ihr auch im Alter auf dem Treppenlift. Wer im Fahrzeug neben dem Lenkrad auch eine Bananenschale in der Hand hält, weiß Fun-Racer zu schätzen. Die besten zehn Spaßvögel unter den Rennspielen fahren, auch ohne blauen Panzer, wie folgt über die Ziellinie.

Top 10 - Fun Racer Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehn. Die 10 besten Fun-Racer überqueren die Ziellinie, ganz ohne Power-ups.

Platz 10: ModNation Racers

ModNation Racers nimmt sich eines der größten Wünsche von Mario-Kart-Fans an und macht daraus ein komplettes Spielprinzip: Das kanadische Entwicklerstudio United Front gibt euch umfangreiche Editor-Tools an die Hand, mit denen ihr Strecken, fahrbare Untersätze und Fahrer nach eurem Gutdünken gestaltet und die Welt an euren Kreationen teilhaben lasst. Natürlich dürfen genretypische Power-ups nicht fehlen, mit denen ihr euch eine der vorderen Platzierungen sichern könnt. Besonders ist, dass ihr mehrere Items des gleichen Typs sammeln und somit verstärken könnt. Aus einem einfachen Boost wird so ein Portal, das euch gleich ein ganzes Stück nach vorne teleportiert.