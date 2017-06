Viel lieber als die epischsten CG-Trailer ist es uns natürlich, wenn Entwickler Demos auf der E3 dabeihaben, die bereits richtige Gameplay-Elemente zeigen. In unserer Top 10 stellen wir euch die Demos vor, die uns am meisten begeisterten.

Top 10 - E3 2017 Gameplay-Demos Auch auf der diesjährigen E3 wurden zahlreiche neue Spiele gezeigt und viele davon auch mit Gameplay-Demos. Wir zeigen euch die zehn besten Gameplay-Demos der E

Es wäre eine Untertreibung zu sagen, es gab auf der E3 viel Gameplay von Battlefront 2 zu sehen. Satte 20 Minuten aus dem Mehrspielermodus zeigte EA zum Abschluss seiner Pressekonferenz. Zwei Teams kämpften auf Theed in einer dreistufigen Schlacht um die Einnahme beziehungsweise Verteidigung des Thronsaals. Während die Bodentruppen mit Blastern, Granaten und Co. intensive Gefechte austrugen, tobte am Himmel der Kampf zwischen verschiedenen Raumjägern. Optisch und inhaltlich ist Battlefront II der feuchte Traum eines jeden Star-Wars-Fans – und dazu ein ganz heißer Anwärter auf den Titel “Mehrspieler-Shooter des Jahres”.