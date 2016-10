Wer heute ein Spiel in seinen PC oder seine Konsole einlegt, weiß, dass er viele Stunden Spaß haben wird. Immer mehr Spielstunden fürs Geld werden erwartet. Dabei haben die wenigsten Zeit, sich durch einen riesigen Open-World-Titel zu boxen, ehe der nächste in den Regalen steht. Für Zocker mit knapp bemessener Zeit, die dennoch das Erfolgserlebnis eines Endbildschirms erleben möchten, eignen sich die folgenden zehn Spiele, die an einem Tag zu schaffen sind.

Top 10 - Kurze Spiele Keine Zeit? Hier sind 10 Spiele, die in einer Sitzung durchgespielt sind.

Platz 10: Outlast

Um in der Rolle des Journalisten Miles Upshur herauszufinden, was in dem mysteriösen Mount Massive Asylum vorgefallen ist, benötigt ihr nicht viel länger als fünf Stunden. Ein Gefühl von Sicherheit gibt es in der heruntergekommenen Nervenheilanstalt nicht, denn trotz First-Person-Perspektive ist Outlast kein First-Person-Shooter. Ohne Waffen, nur mit einer Videokamera ausgestattet, seid ihr den Bedrohungen durch Monster und Mutanten schutzlos ausgeliefert.

Gerade jetzt, wo es früher dunkel wird, eignet sich das Horrorspiel von Red Barrels hervorragend, um im Vorfeld von Halloween einen unheimlichen Abend zu erleben. Wenn ihr die Ängste eines guten Horrorstreifens am eigenen Leib erleben wollt, ist Outlast euer Schrecken mit zügigem Ende für die dunkle Jahreszeit.