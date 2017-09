Seit heute mischt Destiny 2 die Online-Welt auf. Grund genug, einen Blick auf die besten Online-Shooter zu werfen, die das Genre nachhaltig geprägt haben oder einfach frischen Wind um den Waffenlauf wehen ließen. Sehr verehrte Damen und Herren: Hier sind die zehn besten Online-Shooter.

Platz 10: Halo 2

Wer an gute Shooter auf Konsolen denkt, dem kommt unweigerlich auch die Halo-Reihe in den Sinn. Bungie hat das Genre auf der Xbox erst salonfähig gemacht. War es vorher immer verpönt, Ego-Shooter mit dem Gamepad zu spielen, schnitt der Entwickler die Steuerung perfekt auf den Controller zu. Besonders Teil 2 stellt für viele ein Highlight dar. Mit sieben unterschiedlichen Modi und den Maps, die von einer gigantischen Größe für fette Team-Kämpfe bis zu kleinen Karten für schnelle Runden reichten, bot der Online-Modus alles, was sich Konsoleros von Shootern erträumen konnten.