Es gibt Collector's Editions, die eher gewöhnlich erscheinen. Und dann gibt es welche, bei denen gilt: je abgefahrener, desto besser. Vorhang auf für die Top 10 der verrücktesten Sammlereditionen.

Platz 10: God of War III – Ultimate Trilogy Edition

Alles in einer Box – die Ultimate Trilogy Edition hielt, was sie versprach. Darin befanden sich nämlich nicht nur die God of War Collection mit den ersten beiden Teilen in HD, sondern auch das PS3-exklusive God of War III. Zusammen mit Artbook und Downloadinhalten steckte alles in einer hübschen kleinen Nachbildung der Büchse der Pandora, die man aus den Spielen kennt. Definitiv ein feines Stück für Sammler, das sich ausgesprochen gut in der Vitrine macht. Und das Beste daran: Man kann sie öffnen, ohne das absolute Chaos heraufzubeschwören.