Ihr könnt Top-10-Listen nicht mehr sehen? Dann haben wir für euch heute die ultimative Top 10. Danach braucht ihr garantiert nie wieder eine andere. Das Thema ist hiermit ein für allemal durchgespielt. Wir präsentieren: Die 10 besten Zahlen von 1 bis 10.

Platz 10: Vier

Vier gewinnt nicht zwangsläufig. Oft ist der vierte Teil einer Serie nur der müde Nachklapp, wenn die Trilogie schon abgeschlossen ist. Oftmals nennen sie sich deshalb nicht einmal Teil 4, sondern God of War: Ascension, Gears of War: Judgement, Mass Effect: Andromeda, Far Cry Primal, GTA Vice City oder Halo: Reach. Oder sie fangen gleich wieder von vorne an zu zählen, wie bei God of War, Doom oder Black Mirror. Vermutlich aus genau diesem Grund traut sich Call of Duty: Black Ops IIII erst gar nicht, die Vier im Titel zu nennen und erfindet die Zahl als wirres Strichmännchen neu. Leisure Suit Larry war besonders schlau und hat Teil 4 direkt ausgelassen und stattdessen nach Teil 3 gleich mit Teil 5 weitergemacht. Nur Left 4 Dead trägt die Ziffer mit Stolz im Namen und könnte mit Left 4 Dead 2 sogar gleich doppelt in dieser Top 10 vertreten sein. Vorbildlich!