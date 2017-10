Bevor jedermanns Lieblingsklempner einen (hoffentlich) triumphalen Switch-Einstand feiert, schauen wir uns seine vergangenen Leistungen an. Schlechte Jump 'n' Runs mit dem Mützenträger gibt es ja eigentlich nicht - nur gute und noch bessere. Wohl kein anderer Videospielcharakter kann auf so eine Bilanz zurückblicken. Daher war die Auswahl der Titel auch schwieriger als die finalen Welten von The Lost Levels. Letse go!

Platz 10: New Super Mario Bros.

Mit New Super Mario Bros. für den DS ging Nintendo zurück zu den Wurzeln. Das in klassichem 2-D gehaltene Abenteuer war aber nicht nur etwas für Nostalgiker, sondern auch eine überaus gelungene Verbindung von alten und neuen Elementen. Der Touchscreen des Handhelds kam vor allem in den Minispielen und zur Item-Auswahl zum Einsatz, Mario selbst wurde ganz klassisch mit dem Joypad gesteuert. Neu war unter anderem ein Riesenpilz, mit dem Mario auf enorme Größe anwuchs und wie Godzilla durch die Level preschen konnte und dabei keinen Stein auf dem anderen ließ.