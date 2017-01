2017 ist ein gutes Jahr für Freunde von Horrorspielen. Gleich im Januar geht es mit Resident Evil 7 los. Bis Ende Dezember wird eure Gänsehaut nicht so schnell verschwinden, denn das kommende Jahr ist vollgestopft mit grandiosen gruseligen Games, von denen eines bizarrer ist als das andere. Die Highlights, auf die wir uns am meisten freuen, präsentieren wir euch in der folgenden Top 10.

Platz 10: Allison Road

Im Sommer sollte Allison Road noch eingestellt werden, doch der Schock war schon Ende August wieder überwunden. Zum Glück, denn nach dem Ende von Silent Hills ruhten die Hoffnungen von Horrorfreunden ganz und gar auf dem von P. T. inspirierten Trip durch ein atmosphärisches Geisterhaus. Auch wenn Allison Road damit wieder mehr lebendig als tot ist, hat Entwickler Lilith Ltd. noch nicht einmal angedeutet, wann der Titel die Grenze ins Diesseits überschreiten und uns einen Schauder über den Rücken laufen lassen wird. Potenzial hat das Erkundungsspiel jedenfalls. Hoffentlich scheitert es nicht an den zu hohen Erwartungen.