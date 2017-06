Wie viele Platin-Trophäen hast du auf deiner Playstation? Vielleicht fünf? Acht? Gar eine zweistellige Zahl? Oder doch eher gar keine? Der Weg bis zur Platin-Trophäe in einem Spiel ist lang und beschwerlich. Wir verraten euch eine Reihe von Spielen, in denen ihr die Platin-Trophäe ganz leicht in wenigen Stunden oder gar Minuten erhaltet und danach vor euren Freunden angeben könnt.

Platz 10: Life is strange

Dauer: ca. 10 Stunden. Life is strange ist quasi ein interaktiver Spielfilm ähnlich der Telltale-Spiele. Entsprechend gelangt ihr ohne große Herausforderungen hindurch und sammelt auf dem Weg dahin bereits die meisten Trophäen. Für Platin müsst ihr lediglich in jedem Kapitel eine Reihe von optionalen Fotos schießen. Mit unserem Life is strange Trophäen-Leitfaden ist dies aber ganz leicht – zumal ihr nach dem Durchspielen über die Kapitelauswahl jederzeit zurückkehren und übersehene Fotos nachholen könnt.