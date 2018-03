Für Horror-Fans war 2017 ein starkes Jahr, in dem Resident Evil 7 und The Evil Within 2 nur die Spitze des Eisbergs bildeten. Aber was für schrecklich gute Spiele erwarten uns in den kommenden Monaten? In dieser Top 10 sehen wir uns die vielversprechendsten Horror-Games 2018

Platz 10: Close to the Sun

In Close to the Sun schlüpft ihr in die Rolle der Journalistin Rose, die auf einem gigantischen Schiff nach ihrer verschollenen Schwester sucht. Der Ozeanriese wurde von niemand Geringerem als dem Wissenschaftler und Erfinder Nikola Tesla entworfen. Entsprechend dürfte Elektrizität eine wichtige Rolle spielen. Die ersten Bilder, die wir bisher sehen konnten, sind rätselhaft, erinnern aber stark an das erste BioShock. Keine vorschnellen Urteile, aber für ein Indie-Spiel sieht Close to the Sun verdammt gut aus.