Platz 3: Vegetarisches Curry – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Im neuesten Zelda-Abenteuer muss sich Link zum ersten Mal in einer gigantisch offenen Welt zurechtfinden. An jeder Ecke präsentieren sich vielfältige Möglichkeiten, auch wenn es darum geht, was der letzte Recke sich in den Magen schaufelt. Breath of The Wild bietet viele unterschiedliche Rezepte, doch das vegetarische Curry sieht nicht nur richtig lecker aus, es stellt auch Lebensenergie wieder her. Und alles, was dafür gebraucht wird, ist ein bisschen Reis, Karotten oder Kürbis und das Goronen-Gewürz. Das sollte jeder Kochmuffel gebacken kriegen. #Curry #lovefood #buonappetito #vegan #vegetarian #forkyeah