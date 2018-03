Top 10: Foodporn in Videospielen

Platz 5: Fast jede Pizza – Pizza Connection

Viele Jahre bevor Square Enix spezielle Shader nutzte, um die Gerichte in Final Fantasy XV besonders schmackhaft aussehen zu lassen, durften sich Spieler in Pizza Connection selbst als Pizzabäcker versuchen. Die charmante Retrografik wirkt auch heute noch: Solange keine Schlange als Zutat auf den Pizzateig drapiert wird, sind die Pizzen in Pizza Connection selbst 24 Jahre nach Release virtuelle Köstlichkeiten. Meistens. #pizza #flatbread #homemade #healthyfood #pizzalover #letseat #tasty