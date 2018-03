Top 10: Foodporn in Videospielen

Platz 9: Trash Can Chicken – Streets of Rage

Es muss nicht immer ausgefallen sein, manchmal sind die simplen Gerichte am leckersten. In diesem Fall ist die Rede vom berühmten Trash Can Chicken aus der Streets-of-Rage-Reihe. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen: Ihr lauft durch die Straßen, wühlt euch durch ein paar Mülleimer, während ihr böse Schergen vermöbelt, und findet plötzlich ein wunderbar saftiges Hühnchen mit knuspriger Haut. Die schönste Form der Straßenküche. #LocalEats #FreshVibes #NotSoCleanEating #LowCarb