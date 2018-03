Platz 1: Astronomisches Schinkensandwich – Final Fantasy XV

Selten sahen Gerichte in Videospielen so lecker aus wie in Final Fantasy XV. Character Artist Yuki Matsuo verrät, dass extra spezielle Shader zum Einsatz kommen, um den Texturen der einzelnen Zutaten die gewisse Würze zu verleihen. Besonders abstrus ist das astronomische Schinkensandwich. So groß wie ein Hochhaus, müsst ihr vorher einige Quests meistern, damit Ignis diese Köstlichkeit im Camp zubereiten kann. #foodporn #food #sandwich #hamsandwich #meltingcheese #cheeseporn #delicious #goham #yum

