Gutes Essen ist Lebensqualität. Warum sollten nicht auch Videospielheldinnen und -helden in den Genuss von leckeren Gerichten kommen? Immer mal wieder gibt es Spiele, die viel Wert auf das virtuelle leibliche Wohl legen. Bei dieser Top 10 wird euch garantiert der Magen knurren.

Platz 10: Kürbiskuchen – Minecraft

So ein leckeres Stück Kürbiskuchen geht immer. In Minecraft ist die süßspeisige Versuchung so beliebt, dass ihr dafür von Händlern sogar Smaragde als Tauschobjekt bekommt. Dabei ist der Kürbiskuchen gar nicht mal so mächtig: Zwar werden beim Verzehr acht Hungerpunkte wiederhergestellt, aber nur 4,8 Sättigungspunkte. Da könnt ihr ruhig noch mal einen zweiten oder dritten Kürbiskuchen hinterherschieben.