Die künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle in den meisten Videospielen. Sie ermöglicht es dem Spiel, uns eine lebendige Welt vorzugaukeln, in der Personen und andere Lebewesen eigenständig Entscheidungen treffen oder auf unsere Eingaben möglichst natürlich reagieren. Daher steht und fällt der Spielspaß oft mit der Leistung der KI. Sind verbündete Einheiten zu eingeschränkt im Handeln oder laufen Gegner gegen Wände, anstatt anzugreifen, wirkt ein Spiel unfreiwillig komisch. Hier sind die zehn besten Spiele, in denen uns die künstliche Intelligenz überzeugt hat.

Platz 10: Halo

Mit Halo: Combat Evolved zeigte Bungee nicht nur, wie Ego-Shooter auf der Konsole funktionieren können, sondern schuf darüber hinaus intelligente computergesteuerte Einheiten, die vor allem auf den hohen Schwierigkeitsgraden ihr volles Potenzial entfalteten. Eure Feinde nutzten Deckungen und agierten aus dieser, indem sie zum Beispiel Granaten warfen. Des Weiteren agierten größere Gruppen von Marines im Verbund, um euch etwa den Weg abzuschneiden. Die KI trug einen großen Teil dazu bei, dass Halo: Combat Evolved auf der Xbox so eindrucksvoll erschien. Leider verhielten sich manche Einheiten etwas zu passiv, weshalb es der Klassiker nur auf den letzten Platz unserer Liste schafft.