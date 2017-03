Am Ende eines jeden Levels erwarten sie uns und wollen uns das Leben noch einmal so richtig zur Hölle machen. Ohne epische Bosse und die Kämpfe, die mit ihnen verbunden sind, würde den meisten Spielen eine wichtige Erfahrung fehlen. Wir haben für euch die zehn besten Bossgegner herausgesucht, beschränken uns jedoch auf weibliche Geschöpfe. Wichtig: Es muss sich nicht zwingend um Humanoide handeln. Weibliche Maschinen oder andersartige Wesen befinden sich ebenfalls auf dieser Liste, sofern ihnen weibliche Merkmale zugeschrieben werden können.

Top 10 - Weibliche Bossgegner Immer wieder bekommen wir von weiblichen Bossen den Popo versohlt. Hier sind die zehn härtesten Ladys.

Platz 10: Quiet - Metal Gear Solid V

Bei Quiet aus Metal Gear Solid V ist der Name Programm. Die leicht bekleidete Scharfschützin ist alles andere als redselig, verrichtet ihren Job aber mit tödlicher Präzision. Nachdem ihr die ebenso zielgenaue wie wieselflinke Dame in einem nervenaufreibenden Duell bezwungen habt, könnt ihr Quiet für eure Mother Base rekrutieren und fortan mit auf Einsätze nehmen. Auch unter Fans eher umstritten ist Quiets Erscheinungsbild. Im Spiel wird erklärt, dass der Grund für ihre minimale Kleidung ein Parasit sei, der sie ausschließlich über die Haut atmen lässt. So kann man latetenten Sexismus natürlich auch verklären ...