Platz 2: Hyrule Warriors

Das passt wie die Faust aufs Auge: Wenn das umfangreiche Zelda-Universum und Dynasty Warriors aufeinandertreffen, ist Hyrule Warriors das Kind der Liebe, das aus dieser Vereinigung entstanden ist. Zwar sah auch dieser Musou-Titel eher nach Grütze aus, spielte sich dafür aber butterweich. Auf dem 3DS und inzwischen auch auf der Switch ist noch mal eine ganze Schippe an neuen Charakteren obendrauf gekommen. Der große Vorteil des Story-Modus: Er bringt endlich mal etwas Ordnung in die Wirren der Zelda-Zeitlinien und hat eine stellenweise abwechslungsreichere Handlung als so mancher Zelda-Titel.