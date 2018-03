Platz 6: Dragon Quest Heroes

Das Musou-Konzept passt auf nahezu alles – sogar auf eine Rollenspielserie wie Dragon Quest. Grafikstil und Charaktere holen Fans sofort ab, nur spielerisch muss man sich umgewöhnen: Statt rundenbasiert und gemächlich wird hier in Echtzeit und mit Tempo draufgehauen. Das klappt aber wie bei allen anderen Musou-Vertretern ziemlich gut, auch weil der bekannte Grafikstil von Dragon-Ball-Mastermind Akira Toriyama erhalten bleibt. Und selbstverständlich legt ihr euch mit allen bekannten Gegnern an - darunter Schleim und Co.